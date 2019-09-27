الاتحاد المصري يحاسب المخطئين في أزمة التصويت لصلاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري عن أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب ومدرب، الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب، وحجبهما في التصويت الأخير.

أشار الجنايني إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأكد الجنايني أنه تواصل مع صلاح «خلال اتصال هاتفي وشرحت له ملابسات الأمر.. أكدت له أنه لم تكن هناك أي نية سيئة ضده»، لافتا إلى أن المحمدي( الكابتن) وغريب( المدرب) صوتا لصلاح،لكن استمارة التصويت لم يوقع عليها ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وأوضح أن الخطأ ورد في فترة انتقالية لاتحاد الكرة،وهو خطأ إداري غير مقصود على الإطلاق،وسيتم عقاب المتسبب فيه.

وقال الجنايني: إن اللجنة تواصلت مع «فيفا» لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الإجراءات.

وكان محمد صلاح أعرب عن غضبه مما حصل، بحذف اسم لاعب المنتخب المصري عن صفته في حسابه ب «تويتر»، مكتفياً بأنه لاعب نادي ليفربول.

مفاوضات أهلاوية

في شأن مختلف، يُجري مسؤولو النادي الأهلي مفاوضات مع عدة أندية عالمية لخوض مباريات ودية مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، من أجل إعادة «زمن» المواجهات الكُبرى بين الأهلي والأندية العالمية.. وفي هذا الشأن كشف مصدر بالأهلي أن الوفد الذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوي مجلس إدارة النادي المتواجدين حاليا في إسبانيا، لحضور مؤتمر «صناعة كرة القدم» عقدا جلسة مع ماتيا سيباروتو مسؤول العلاقات الدولية بإنتر ميلان، من أجل التفاوض على إقامة مباراة ودية تجمع المارد الأحمر بالعملاق الإيطالي.

وينتظر مرتجي وسراج الدين الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، من أجل مخاطبة إدارة النادي الإيطالي بشكل رسمي لإقامة هذه الودية في موعد يُناسب ارتباطات الناديين.ويختتم فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم، الجمعة، استعداداته لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها العاشرة بتوقيت الإمارات من مساء غد في إياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.