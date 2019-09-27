الجالية السودانية تؤبن ماجد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقيم النادي الاجتماعي السوداني بأبوظبي بالتعاون مع رابطة أهل الهلال حفلاً تأبينياً للراحل صلاح الدين حاج ماجد نائب رئيس رابطة أهل الهلال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمقر النادي.

يبدأ الحفل بمهرجان رياضي «كأس الليلة الواحدة» الذي يحمل اسم الفقيد بمشاركة نجوم الكرة السودانية بالإمارات، ثم ينتقل برنامج الحفل إلى صالة الشيخ زايد الكبرى بإقامة المدائح النبوية بجانب بعض الكلمات التي تتحدث عن مآثر الفقيد، بحضور رموز الجالية والرياضيين إضافة إلى ممثلي الهيئة الدبلوماسية من السفارة والقنصلية السودانية.

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