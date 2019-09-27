3 مباريات تفتتح التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تفتتح التصفيات التمهيدية المؤهلة لدور ال16من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة اليوم، بإقامة ثلاث مباريات في المجموعة الأولى؛ حيث يستضيف دبا الفجيرة فريق دبا الحصن، فيما يستقبل الذيد فريق العروبة، ويواجه التعاون فريق مصفوت، وتقام المباريات الثلاث في الخامسة والثلث، وغداً تختتم الجولة بمواجهتين في المجموعة الثانية فيلعب الإمارات مع مسافي، والحمرية مع البطائح.

يصعد فريقان من المجموعتين لمواجهة العين وكلباء في دور ال 16 من المرحلة المقبلة.

في اللقاء الأول، يستقبل دبا الفجيرة فريق دبا الحصن في مباراة يسعى من خلالها كل طرف إلى بداية قوية وإلى تعزيز حظوظه في الترشح إلى الدور المقبل من البطولة الغالية، ويرغب صاحب الأرض والضيافة في ظهور جيد وتأكيد حسن استعداده للمنافسة وللموسم بصورة عامة، والذي يستهدف فيه العودة مجدداً إلى دوري الخليج العربي.

وحرصت إدارة «النواخذة» بعد هبوط الفريق على تجديد الثقة في المدرب محمد الخديم لقيادة الفريق في دوري الهواة، بعد أن حقق معه نتائج جيدة في دوري الخليج العربي عندما عين خلفاً للمدرب السوري محمد قويض، فيما أبقت الإدارة على عدد كبير من عناصر الحرس القديم على غرار الحارس الرويحي وياسر عبدالله وأحمد باتو وناشد ودرويش وحميد الماس وأحمد خميس، ودعمت صفوف الفريق ببعض اللاعبين على غرار فيصل الخديم وفهد خلفان والبرازيلي فينيكيوس هداف دوري الهواة ولاعب الحصن السابق والأرجنتيني كلاوديو لوسيانو.

وتعد مباراة اليوم، مهمة للدبا الفجيرة؛ لأنها فرصة لتوجيه رسائل للمنافسين تفيد بأن دبا قادم بقوة، واستعد لمباراة اليوم ولبطولة الكأس والدوري بمعسكر داخلي، وخاض تجارب ودية أوصلت الفريق إلى مرحلة مرضية من الانسجام والجاهزية البدنية والفنية.



تغييرات ملحوظة

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أما دبا الحصن، فقد شهد تغييرات ملحوظة سواء على صعيد الإدارة الفنية أو على صعيد العناصر ومجلس الإدارة، فهناك مجلس إدارة جديد حالياً تم تعيينه خلفاً لإدارة خميس خصاو، وعملت الإدارة الجديدة على إعادة ترتيب أوراق الفريق الأول وتعاقدت مع المدرب سليمان البلوشي، وأقامت معسكراً تحضيرياً في صربيا، وترغب في تقديم الحصن موسماً مختلفاً ينافس فيه على الصعود لدوري الخليج العربي وإلى مراحل متقدمة من بطولة كأس رئيس الدولة.

وتم دعم الفريق بلاعبين جيدين وأصحاب خبرة أمثال محمود حسن ومحمود سعيد ومحمد سعيد، كما تم تجديد إعارة عبدالله الصرومي من نادي الإمارات، وأعيد حسن الشاعر بعد موسم قضاه مع فريق مسافي، وعلى الرغم من أن الفريق فقد مجموعة جيدة من العناصر على غرار مالك الشحي وعادل المحرزي، فإنه حافظ على مجموعة أخرى مثل: حسن راشد وسالم جاسم وعبدالله المرزوقي وعمران أهلي والمدحاني وسلطان سيف وغيرهم.

كما تعاقد الحصن مع البرازيلي رودريغو أفضل لاعب أجنبي في العام الماضي، وسيكون الحصن مطالباً بظهور جيد وتحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة.

وفي ملعب الذيد، سيكون أصحاب الأرض في مواجهة العروبة وهي مباراة صعبة على الطرفين لكنهما معنيان باستغلالها للإعلان عن نفسيهما، وكان الذيد أجرى عمليات إحلال وإبدال محدودة على قائمته؛ حيث غادرت بعض الأسماء أبرزها عبدالله فرج الذي انتقل للبطائح، فيما أبقى على معظم العناصر؛ حيث بقي لاعبو الخبرة في الفريق مثل عصام عباس وعلي النعيمي وعبد العزيز الطنيجي وسالم وخليفة القايدي والزعابي وخليفة مبارك، كما استمر المدرب العجماني، وتم استبدال الأجنبيين بالثنائي التونسي بن حموده والبرازيلي ديوتان أوليفيرا.

وعلى الجانب الآخر، يعد العروبة فريقاً متجدداً، فمعظم الأسماء التي مثلته في الموسم الماضي غادرت، مثل علي ربيع والمعيني ونهيان سعيد وفهد الدخيري والحوسني والذيودي وكاري وأديلسون، واستعاض النادي عنهم بسالم سعيد ومالك الشحي وسلطان الشحي وخالد جمال بوهندي، وغيرهم، ونجح في التجديد لبعض الأسماء في المقابل، مثل منصور شوكان المعار من الوحدة والحارس الحنطوبي، والكابتن نايف، ومانع النقبي واليماحي والمطوع، فيما انتدب السنغالي عمر كوسوكو من الفجيرة والبرازيلي تايلون.

وفضل العروبة، استمرار المدرسة التونسية في التدريب فبعد ذهاب الغرايري إلى الحمرية تعاقد مع مدرب تونسي آخر خلفاً له، ويبدو العروبة مهتماً بمباراة اليوم وهو يدرك أهمية الفوز فيها.



طموح واحد



وبملعب التعاون تجري مقابلة بين فريقين يطمحان إلى تقديم صورة جيدة وتأكيد أنهما استفادا من الموسم الماضي، فالتعاون ومصفوت طرفا مباراة اليوم أنهيا الدوري في مركزين متأخرين، ويأملان في تحقيق نتائج ومراكز أفضل في الموسم الحالي.

وكان التعاون جدد عقد المدرب الحضيري وعين الهياس مساعداً له وأجرى تغييرات كبيرة على مستوى العناصر، فالبرق وجابر أسد ومحمود سعيد وأسماء أخرى غادرت وتعاقد مع أسماء رأى الجهاز الفني، أنها أكثر قدرة على تقديم الإضافة مثل عدنان بيشو وجاسم والتونسي الحسين المسعدي والايغواري كوفي.

ويريد التعاون الفوز في مباراة اليوم والاستمرار في الطريق الصحيح، فالبداية الجيدة تجعله مرشحاً لتحقيق نتائج إيجابية.

أما فريق مصفوت، فقد شهد تغييرات كثيرة، فالمدرب بدر طبيب اعتذر عن عدم الاستمرار وتم التعاقد مع عبدالغني نوح بديلاً، وأعادت الإدارة الفرنسي فاتري ساخي، كما تم التعاقد مع مواطنه ياسين سيراندي كلاعبين أجنبيين، وانتدب النادي لاعبين مواطنين على غرار وليد البلوشي لاعب الإمارات وكلباء السابق.

وجددت إدارة النادي لخالد دهكوني وعبدالله لافتيه ومحمد حسن وإبراهيم العجمي، وغيرهم من عناصر الحرس القديم، واستعد مصفوت للموسم من خلال برنامج الإعداد، الذي اشتمل على معسكر وتجارب ودية إلى جانب التدريبات.