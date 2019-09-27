باكياو يشارك في بطولة سلة بمجمع حمدان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن النجم العالمي وأسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو عن مشاركته مع فريقه الخاص في بطولة «ماهارليكا فليبيناس لكرة سلة» التي ينظمها الملاكم العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجمع حمدان الرياضي اليوم الجمعة وتستمر حتى يوم غد السبت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي والملاكم الأسطوري السيناتور ماني باكياو، ودونستان روزاريو رئيس الشركة المنظمة للحدث، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ومنتسبي المجلس والعاملين في البطولة.

ووقع باكياو على كرة البطولة وقدمها هدية إلى مجلس دبي الرياضي، فيما قدم سعيد حارب درع المجلس التذكارية إلى النجم العالمي، كما اصطحب سعيد حارب، ماني باكياو في جولة بأروقة مجلس دبي الرياضي.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «نرحب بالضيف المميز النجم العالمي وأسطورة الملاكمة ماني باكياو الذي يزورنا للمرة الثانية، لكن هذه المرة يشرفنا كلاعب كرة سلة وليس ملاكمًا، لينظم هذه البطولة التي تجمع نجوم الدوري الفلبيني لكرة السلة، وتعد هذه البطولة إضافة مهمة لقطاع السياحة الرياضية في دبي، حيث تنتظرها الجماهير بشغف من الجالية الفلبينية التي يبلغ تعدادها في الدولة أكثر من 750 ألف نسمة وغيرها من الجنسيات المتابعة لهذه الرياضة والمحبين لهذا النجم الشهير، وستساهم هذه البطولة في تعزيز التنوع الذي يحرص عليه مجلس دبي الرياضي ومنظمو الفعاليات من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة وللجمهور من مختلف الجنسيات التي تصل إلى أكثر من 200 جنسية لمتابعة بطولات رياضية مختلفة».

وأضاف سعيد حارب: «إن تنظيم البطولة في مجمع حمدان الرياضي سيزيد من روعة المنافسات وسيلهم المتنافسين لتقديم أفضل ما لديهم، كون المجمع يعدّ من بين أجمل المنشآت الرياضية في العالم وهو يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بمتابعة المنافسات من خلال التصميم المميز للقاعة وأيضًا من خلال الشاشات الحديثة فائقة الجودة، كما يزيد من استمتاع الرياضيين المشاركين أنفسهم وهم يتنافسون في صالة رياضية جميلة التصميم وتعد أيقونة المنشآت الرياضية في دبي».

وأعرب الملاكم الحاصل على 10 ألقاب عالمية، والملقب ب(ملاكم القرن) ومؤسس هذه البطولة عن سعادته بزيارة مجلس دبي الرياضي للمرة الثانية وتنظيمه البطولة في دبي وشكر المجلس على الدعم لتنظيم هذه البطولة وأعرب عن أمله في استمرار تنظيم البطولة في دبي سنويًا، وقال ماني باكياو: «نسعى إلى إمتاع جمهورنا بهذه البطولة وتوفير فرصة للاستراحة لهم في إجازة نهاية الأسبوع من ضغوط العمل، وهذه هي طريقتنا في رد الجميل إلى الجمهور الذي يتابعنا في كل مكان بأن نرفّه عنهم من خلال الرياضة التي يحبونها، لكن هذه المرة ستكون في ملعب كرة السلة وليس في حلبة الملاكمة، ونعد الجمهور بأن نقدم عرضًا لا يُنسى».

ويشارك في البطولة ثلاثة فرق من الدوري الفلبيني هم: فريق إيموس بانديرا، وفريق دافاو أوكسيدنتال تايجرز، وفريق باتانجاس سيتي أثليتكس.

ويعد ماني باكياو البالغ من العمر 40 عامًا، هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي أحرز بطولة العالم في 8 فئات مختلفة، وأصبح أفضل ملاكم في العالم في كل الفئات مختلطة منذ 6 يونيو 2008، كما اختير 3 مرات ملاكم السنة وملاكم العشرية 2000-2009، وحسب مجلة فوربس هو الملاكم الأكثر أجراً في العالم بدخل سنوي 40 مليون دولار.