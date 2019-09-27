انطلاق النسخة الرابعة من سباق عجمان للجري بمشاركة 900 شخص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس، النسخة الرابعة من سباق عجمان للجري 2019 والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية بعجمان بالتعاون مع مؤسسة القدرة للخدمات الرياضية وذلك في منطقة الزوراء، بمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع، حيث بلغ عدد المشاركين 900 مشارك من أكثر 57 جنسية، تنافسوا ضمن المسافات الثلاث للسباق وهي 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات، في تظاهرة رياضية مجتمعية تعكس قيم التسامح في الإمارات.

شارك في السباق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الذي قام بتكريم الفائزين والفائزات عن فئات السباق الثلاث، بحضور صالح الجزيري، مدير عام الدائرة، حيث حصل الفائزون الذين وصل عددهم إلى نحو 117 فائزاً وفائزة على جوائز مالية وعينية.

وجاء تنظيم السباق في إطار استراتيجية الدائرة التي تسعى إلى تكثيف الأنشطة والفعاليات على اختلاف أنواعها بهدف تعزيز تنوع المنتج السياحي، وشهد السباق مشاركة متميّزة من قبل الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المشاركة المجتمعية من مختلف الفئات.

وقال صالح الجزيري: «أصبح سباق عجمان للجري من الفعاليات المهمة على أجندة السباقات المحلية على مستوى الدولة بعد أن حقق نجاحاً كبيراً خلال العامين الماضيين، سواءً على صعيد حجم المشاركة أو الاهتمام الجماهيري، الأمر الذي يعكس قدرة الإمارة على استضافة وتنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية نتيجة تطور البنية التحتية ووجود المرافق والكادر البشري المؤهل الذي أصبح يمتلك خبرة كبيرة في التنظيم».

وأضاف: «تنوع الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها بالإمارة أسهم في إحداث نشاط سياحي وترفيهي وعزز من مكانة الإمارة على خريطة السياحة المحلية والدولية، لذلك سنواصل العمل على تكثيف مثل هذه الأنشطة التي تحظى بشعبية كبيرة بهدف استدامة الحركة السياحية في الإمارة على مدار العام».