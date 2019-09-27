تعادل إيجابي بين الظفرة وبني ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الظفرة: محمد مصطفى

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة الظفرة وبني ياس التي أقيمت أمس على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة.

وافتتح فارس الظفرة التسجيل عبر جواو بيدرو«36»، وأدرك «السماوي» التعادل عن طريق لويس انطونيو«60»، ليضع الأول النقطة الأولى في رصيده، مقابل نقطتين للثاني.

وجاءت المباراة متوازنة وشهدت أداء جيداً من قبل الفريقين مع حضور بعض اللمحات الفنية في اللقاء الذي شهده 277 مشجعاً.

ونجح الظفرة في افتتاح التسجيل من هجمة منظمة ومتقدمة تناقل فيها الكرة اكثر من لاعب وعكسها عبدالرحمن يوسف من الجهة اليسرى ارتقى لها البرازيلي جواو بيدرو ووضعها رأسية في الشباك في الدقيقة 36.

ومنذ انطلاقة الشوط الثاني ضغط بني ياس لتحقيق التعادل وقاد هجمتين كانت أخطرهما الكرة التي حدث فيها سوء تفاهم بين مدافع الظفرة محمد سيف والحارس السناني وتم تصحيح الخطأ من المدافع عصام العدوة.

وأعاد لويس انطونيو بني ياس للمباراة بصاروخ من خارج المنطقة بعد عرضية من البديل سلطان الشامسية سكنت شباك السناني في الدقيقة 60، وأهدر جواو جاردل فرصة سانحة للظفرة في الدقيقة 65، كما تألق حارس بني ياس فهد الظنحاني في صد تسديدة محمد سيف القوية.