كاميلي: الفوز يضعنا في الاتجاه الصحيح

يدرك خورفكان أهمية الانتصار على منافس مباشر، عندما يقابل حتا اليوم، فالفوز يضعه في الاتجاه الصحيح، وفقاً للمدرب البرازيلي باولو كاميلي الذي وصف المباراة بأنها مهمة للطرفين، لافتاً إلى خسارة الطرفين في الجولة الأولى.

وقال كاميلي: نحتاج إلى الفوز وسنعمل له بقوة، قدمنا أداء مرضياً أمام الشارقة، لكننا خسرنا وأعتقد أن الفريق يتطور ونسبة الانسجام بين اللاعبين تزيد من يوم إلى آخر.

وتابع: لدي ثقة كبيرة في فريقي، وأتوقع أن يقدم مباراة كبيرة أمام منافس جيد يمتلك نفس الدوافع، سنفعل كل ما يجب علينا فعله في المواجهة، لنخرج بالنتيجة التي نخطط لها.

ومن جانبه، قال اللاعب عادل جمال إن الفريق جاهز واستعد جيداً للمواجهة، مشيراً إلى أنه لم يوفق في مباراة الشارقة وأهدر فرصاً كانت كفيلة بخروجه بنتيجة أفضل، وأضاف: نأمل في التعويض، ولكن المهمة لن تكون سهلة.