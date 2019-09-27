نائب «دولي الأجسام» ضيف شرف في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية اليوم وغداً في دبي، دورة المستوى الرابع للمدربين والمدربات وجميع المهتمين برياضة بناء الأجسام والفيتنس من المواطنين والمقيمين بجانب أسرة الأجسام بدول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت إدارة الأكاديمية برئاسة العقيد عبدالكريم سعيد دعت لحضور الدورة الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين العربي والمصري كضيف شرف والاطلاع على جاهزية الأكاديمية ونجاحاتها في القيام بدورها الأكاديمي في صقل قدرات المدربين وأبطال بناء الأجسام على مستوى المنطقة.

ويقود محاضرات دورة المستوى الرابع التي تنطلق صباح اليوم، المحاضر والحكم الدولي وليد عبدالكريم كبير المحاضرين في الأكاديمية حسب تصنيف الاتحاد الدولي له، وتعتبر الدورة مرحلة من المراحل التسع التي تقدمها الأكاديمية للحصول على درجة الماجستير المعتمد دولياً في بناء الأجسام واللياقة البدنية.

ومن أبرز الموضوعات في دورة المستوى الرابع تقنيات التنفس والاسترخاء خلال التدريبات، تدريبات القلب، ومبادئ التدريب الأساسية والمتقدمة، بجانب محاضرات عملية خلال التدريبات في صالة الألعاب قبل امتحان ختام الدورة.