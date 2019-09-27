رابطة المحترفين تنسق مع مديري الأندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رابطة المحترفين الاجتماع الدوري الأول للمديرين التنفيذيين في الموسم الجاري 2019-2020، ترأسه وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة.

قدم مالك دوجان مدير إدارة التسويق والشؤون التجارية برنامج المبادرات الترويجية للموسم الجاري، استعرض خلاله نبذة عن المشروع الذي يهدف إلى نشر الوعي بمسابقات الرابطة وزيادة الحضور الجماهيري من خلال التجارب الجاذبة، آلية التنفيذ عبر حملات تسويقية وإعلامية، وحدات التجوال الصغيرة والكبيرة، فعاليات مباراة الأسبوع ومناطق المشجعين ثم الدوري الإلكتروني.

وأوضح دوجان خلال عرضه مخرجات المشروع التي تركز على ترسيخ مسابقات الرابطة ضمن أهم الفعاليات الرياضية الجاذبة للجماهير، استهداف جميع الفئات المقيمة في الدولة، استخدام بيانات التفاعل مع المشجعين، الترويج المباشر للمبادرات وآليات التحفيز للحضور الجماهيري والعمل على إنتاج محتوى يساعد على تثقيف الجمهور عن الأندية.

كما استعرض مدير إدارة التسويق والشؤون التجارية مشروع تجربة يوم المباراة الذي تم تطويره انطلاقاً من مخرجات دراسة مفصلة قامت بها رابطة المحترفين الإماراتية عبر استطلاع آراء الجماهير والشركاء والمتابعين.

اختتم الاجتماع بعرض تقرير البيانات المالية المدققة لموسم 2018-2019 قدمه معتصم مخيمر المدير المالي لرابطة المحترفين.