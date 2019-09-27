السباق المشترك يدشن موسم الدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

ينطلق صباح اليوم بالحمرية «الشارقة» سباق الفردي العام المشترك للدراجات بمشاركة فئات الكبار والشباب والهواة المواطنين، الذي ينظمه اتحاد الدراجات في افتتاح برنامج سباقات الموسم الرياضي 2019-2020 الذي يتضمن 92 سباقاً متنوعاً لجميع الفئات تقام في مختلف مناطق الدولة.

وتبلغ مسافة السباق 90 كلم، وينتظر أن يحفل بمنافسة قوية بين فرق الأندية التي تضم في صفوفها نخبة من نجوم منتخبي الكبار والشباب، إلى جانب العديد من اللاعبين الهواة الذين يتميزون بالخبرة والقدرة على المنافسة، وسيسعى الجميع إلى المنافسة على مراكز المقدمة لتكون بداية موفقة ودافعاً لهم في السباقات المقبلة، لاسيما بعد الاستعدادات المكثفة لكافة الأندية.

وأكد عبدالكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية حرص مجلس إدارة اتحاد الدراجات على أن يكون هذا الموسم متميزاً وأن يكون برنامج السباقات متنوعاً ومختلفاً عن المواسم السابقة بما يخدم كافة الفئات ويساهم بشكل إيجابي في اكتشاف العناصر الموهوبة وبناء قاعدة من اللاعبين المتميزين من مختلف الأعمار للحفاظ على تواصل الأجيال في تحقيق الإنجازات التي تميزت بها دراجات الإمارات في السنوات الأخيرة.

على خط آخر، يشارك اتحاد الدراجات ممثلاً في الأمين العام عبدالناصر عمران الشامسي في اجتماع الاتحاد الدولي للدراجات الذي يعقد صباح اليوم في لندن على هامش بطولة العالم للطريق التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، وتأتي مشاركة اتحاد الدراجات في الكونجرس في إطار حرصه على المشاركة في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والعالمية والقارية.