كيال.. أول «بلاي ستيشن» جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستارعلى منافسات بطولة البلاي ستيشن، التي نظمتها جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، بمشاركة 26 لاعباً يمثلون مختلف الكليات، قدموا مستويات جيدة وقوية طوال منافسات البطولة، واستطاع خلالها أحمد فريد كيال من كلية طب الأسنان الظفر بالمركز الأول، بعد تغلبه في المباراة النهائية على منافسه مصعب عبدالرحمن من كلية الهندسة، والذي حل في المركز الثاني، فيما نال سامي صلاح من كلية الهندسة أيضاً المركز الثالث.

وقام الدكتور سامح خميس مدير القبول والتسجيل بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور الدكتور حسن العشري، ورمزي غنيم المشرف الرياضي، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس وجمع غفير من الطلبة.

وعقب مراسم التتويج، أشاد الدكتور علي أبو النور مدير الجامعة بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، والمستوى والمهارات العالية التي يتمتع بها الطلاب المشاركون، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة بالجانب الرياضي والترفيهي والاجتماعي، بوصفه جزءاً مهماً في المنظومة التعليمية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات، وتوفير بيئة مناسبة للتميز الأكاديمي، داعياً الجميع لإظهار الإبداعات والمواهب الرياضية لإثراء الحياة الجامعية، مقدماً التهنئة للفائزين والشكر للجنة المنظمة.