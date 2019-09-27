بنات الإمارات وصيفات «عربية الجولف»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: فائز بجبوج أنهى منتخب الإمارات بفئة الأشبال مشواره في البطولة العربية لقواعد اللعبة والفتيات بالمركز الثالث خلف منتخب المغرب البطل، ومنتخب مصر الوصيف..

وفي منافسات الفتيات تصدرت بنات تونس بطولة الفتيات، وحافظت بنات الإمارات لليوم الثاني للبطولة على مركزهن الثاني،وعلى مستوى منافسات الفرديةحلت الإماراتية حمدة السويدي رابعة وزميلتها ريما الحلو خامسة وزميلتهما علياء العمادي سادسة. وتمسك منتخب شباب المغرب بالصدارة لليوم الثاني وحل وصيفاً منتخب مصر وتونس ثالثاً والإمارات رابعاً، وبمنافسات الفردي تصدر المغربي محمد توسودال وحل الإماراتي راشد العمادي رابعاً.

وحافظ منتخب المغرب بفئة الناشئين على الصدارة، وحل وصيفاً مصر وجاءت سلطنة عُمان ثالثاً وتونس رابعاً والإمارات خامساً، وفي منافسات الفردي تصدر المغربي هوجو ترستير البطولة وزميله محمد راني وصيفاً، وحلّ الإماراتي عبيد الحلو خامساً، وزميله محمد عبد الله سادساً.

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