«الشارقة الرياضي» يستعرض الخطط المستقبلية في نادي الذيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، زيارة إلى نادي الذيد أمس الأول بحضور سعيد العاجل مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في إطار متابعات المجلس المستمرة مع أندية الإمارة الباسمة، وكان في استقباله سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة ونائبه حميد عبدالله الخاطري وخليفة سلطان الجاري أمين السر العام بجانب بقية أعضاء مجلس الإدارة.

بدأت جولة الأمين العام بالاطلاع على المركز الثقافي بالنادي والأنشطة والدورات المختلفة التي يتم تنظيمها، بجانب الوقوف على سير العمل في ملاعب السلة والطائرة واليد والتي ستكون دعماً للألعاب الجماعية بالنادي، ومن ثم زيارة صالة اللياقة البدنية بجانب المسبح الخاص والاطلاع أيضاً على أعمال تحديث أرضية الصالة الداخلية.

كما حرص الأمين العام على زيارة ملعب الفريق الأول واستمع إلى تفاصيل تحضيرات الفريق الخاصة للموسم الرياضي، ومن ثم قام بزيارة ملاعب الكاراتيه، وأشاد باللاعبين وجهودهم والعدد الكبير ومتابعة أولياء الأمور للنشاط وطريقة المدربين التربوية.

وتضمنت جولة الأمين العام أيضاً الاطلاع على ملاعب الفرق السنية والالتقاء بالمشرفين الفنيين لفرق 19 سنة و16 سنة و14 سنة و12 سنة ووجه بالاهتمام بهذه الفرق بشكل أكبر والطاقم الإداري المواطن، وزيارة صالة الرماية والحديث مع اللاعبين الموهوبين الذين حققوا الميداليات الذهبية والبرونزية في البطولة العربية مؤخراً والذهبية في بطولة العين الدولية وأثنى على تميزهم بجانب الحث على الاهتمام أيضاً بالجوانب الأكاديمية.

وقال عيسى هلال: «جاءت هذه الزيارة للنادي ضمن حرص المجلس على المتابعة الدائمة مع الأندية حيث يعمل فريق عمل المجلس يداً بيد مع مجالس الإدارات في الأندية لتوفير جميع المتطلبات والوقوف أمام التحديات، وتأكيد دعمنا المستمر للخطط والأنشطة والمبادرات وتعزيز التعاون المشترك ودور الأندية في صناعة القيادات الشابة الرياضية وسبل إنجاح التطلعات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والإنجازات والبطولات للإمارة الباسمة».

بدوره، تقدم سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي بالشكر مجدداً لصاحب السمو حاكم الشارقة على الثقة الغالية بتكليف المجلس الجديد وكذلك الشيخ صقر القاسمي رئيس المجلس وعيسى هلال الأمين العام على المتابعة المستمرة والدعم اللامحدود، مشيراً إلى أن زيارة الأمين العام تزيد من الرغبة في مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة والعمل على تحقيق النتائج المرجوة حيث يتطلع النادي إلى خوض موسم مميز في مختلف الألعاب التي يشارك بها وتنفيذ الخطط الموضوعة التي تسهم في الارتقاء أكثر باسم نادي الذيد في الساحة الرياضية.