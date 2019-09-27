جودو الإمارات جاهز لانطلاق البطولة الخليجية الليلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن صالة الشيخ عبدالله الجابر الصباح للجودو بالكويت، اليوم، البطولة الخليجية رقم 21 للأشبال وللشباب تحت 21 سنة، والتي تنظمها اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للجودو بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للجودو، بمشاركة منتخبات الإمارات، السعودية، قطر، والكويت.

تبدأ منافسات الحدث اليوم ببطولة الأشبال وتختتم يوم غد السبت بمنافسات الشباب، وقد استعد المنتخب الوطني الواعد للحدث بقوة، ووصلت بعثة الإمارات إلى الكويت أمس الأول، برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف الجودو المحلي بجانب 9 لاعبين من فئتي الأشبال والشباب من بينهم 5 لاعبين من فريق نادي اتحاد كلباء هم حسين سعيد الشامسي (35 كج) وأحمد جاسم الثميري (60 كج) وراشد محمد الحوسني (66 كج) وعيسى جميل البدري (81 كج) وعلي حسن الدرمكي (فوق 100 كج).

وضمت القائمة لاعبين من نادي خورفكان هما محمد راشد النقبي (40 كج) وحمد أحمد الهاشمي (50 كجم)، ومن نادي الشارقة مانع جمعة عبدالرحمن (55 كج)، ومن نادي الفجيرة للفنون القتالية سعيد النقبي الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كج، وتضم البعثة المدرب الياباني والحكم الوطني القاري هشام يوسف العلي.