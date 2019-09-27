شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ناشئات اليد من النيجر فجرا بعد التتويج بلقب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعود بعثة منتخب ناشئات كرة اليد من النيجر فجر اليوم الجمعة بعد الحصول على لقب بطولة أفريقيا المؤهلة لبطولة العالم 2020 تحقيق العلامة الكاملة .

ومن المقرر أن يشهد استقبال البعثة حضور مجلس اليد وأسر اللاعبين.

كانت منى أمين عضو مجلس إدارة إتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئات فى البطولة الأفريقية على عودة البعثة فى تمام الواحدة و النصف صباح فجر الجمعة .

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وحسم منتخب ناشئات اليد اللقب قبل الجولة الختامية، بالفوز على أنجولا بنتيجة 28 / 22، ليتأهل إلى بطولة العالم 2020 قبل أن يهزم تونس 27 / 21 فى الختام .

وأنهى منتخب مصر مشواره فى البطولة فى المركز الأول برصيد 12 نقطة من تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع لقاءات البطولة التى أقيمت بنظام الدورى من دور واحد على كلا من غينيا و النيجر و الجزائر و الكونغو الديمقراطية و أنجولا و تونس .

وتضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلاً من: منى أمين رئيسة البعثة - رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير ادارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى.

بينما تضم قائمة اللاعبات: مريم أسامة - أمينة هشام - مريم عمر - سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى أيمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمى - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.