شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة كانو سبورت ببطولة افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، استعداداته لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وينوي رينيه خلال لقاء الغد الدفع بأكثر من لاعب لم يُشارك أساسياً في المباريات الماضية خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب تُسهّل من مباراة الغد حيث فاز بطل مصر بثنائية نظيفة خارج الديار.

ويفضّل السويسرى رينيه فاير، المدير الفنى للأهلي، مشاركة المغربي وليد أزارو أساسياً فى مباراة كانو سبورت ويرغب فايلر فى مشاهدة أزارو على الطبيعة بعدما حالت ظروف الإصابة فى مشاركة المهاجم المغربى بالمباريات الثلاث التى قاد فيها فايلر الأهلي.

ولم يُشارك أزارو مع الأهلي في لقاء كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 تحت قيادة فايلر والتى حسمها الأحمر بثنائية نظيفة خارج الديار، كما غاب اللاعب المغربى عن مباراتي الزمالك فى السوبر المحلى ثم سموحة فى الجولة الأولى للدورى واللتين فاز فيهما الأحمر 3/2 و1/ صفر على التوالى.

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وتماثل أزارو للشفاء من إصابته الأخيرة وشارك في تدريبات الفريق الماضية وبات جاهزاً للمشاركة في المباريات، لذا يُفضّل المدير الفنى الجديد الدفع بآزارو عن صلاح محسن الذى شارك بديلاً في مباراة كانو سبورت وسجل هدفاً قبل أن يغيب عن الظهور أمام الزمالك وسموحة.

ومن المقرر أن يحسم المدرب السويسرى الجدل بشأن صراع (صلاح_أزراو) خلال الساعات المقبلة، خاصة أن فايلر يتطلع لاستكشاف جميع لاعبيه خلال الفترة الحالية وهو ما يُفسّر عدم ثبات التشكيل حتى الآن فى المباريات الثلاثة التى خاضها الأهلي تحت قيادة المدير الفني الجديد.

يذكر أن مروان محسن مهاجم الأهلي تعرض لإصابة في الوجه خلال مباراة سموحة ستبعده عن الملاعب قرابة الخمسة أسابيع.