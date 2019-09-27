شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو فى حيرة بسبب الجبهة اليسرى أمام جينيراسيون السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، حالة من الحيرة بسبب الجبهة اليسرى للفريق، فى مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، ضمن إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا. وكان لقاء الذهاب فى السنغال قد انتهى بفوز جينراسيون بهدفين مقابل هدف للزمالك أحرزه مصطفي محمد. ولم يستقر المدير الفنى للزمالك حتى الأن على اللاعب الذى سيعتمد عليه فى هذا المركز أمام جينيراسيون فوت فى لقاء العودة ومازال ميتشو يفاضل بين الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة ورغم تفضيل ميتشو لعبد الشافى فى الجبهة اليسرى أمام بطل السنغال، إلا أن هناك بعض الأصوات داخل الجهاز المعاون تنادى بضرورة الاعتماد على عبد الله جمعة فى هذا المركز، خاصة وأن اللاعب يمتلك قوة بدنية ومهارة وسرعة يستطيع من خلالها التغلب على لاعبين جينيراسيون فوت، الذين يمتازون بالقوة البدنية.

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