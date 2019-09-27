شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات قوية للمصريين فى سان فرانسيسكو للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور الـ 16 ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو للاسكواش والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 24 سبتمبر الجاري وحتى 30 من نفس الشهر. وتعد بطولة سان فرانسيسكو هي أول بطولة بفئة البلاتينيوم خلال الموسم الجاري والذي انطلق مؤخرا ببطولة الصين المفتوحة، وتقدر القيمة المادية لجوائز سان فرانسيسكو بحوالي 121 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. ويمثل مصر في هذه البطولة 8 لاعبين بعد خروج مريم متولي و محمد الشربيني من منافسات المرحلة الأولى وهم: محمد الشوربجي، طارق مؤمن، مروان الشوربجي، مصطفى عسل، كريم علي فتحي، رنيم الوليلي، نور الطيب، سلمى هاني. وجاءت مواجهات المصريين في دور ال 16 كالتالي: Advertisements محمد الشوربجي x الفرنسي ماثيو كاستاجنيت مروان الشوربجي x كريم علي فتحي مصطفى عسل x جويل ماكين لاعب ويلز طارق مؤمن x سيزار سالازار وفي منافسات السيدات: رنيم الوليلي x الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد سلمى هاني x تيسني إيفانز لاعبة ويلز نور الطيب x الكندية هولي نوجتون

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