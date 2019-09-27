شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يثنى على قدرات رمضان صبحى ويصفه باللاعب "الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثني السويسري رينيه فيلر المدير الفني للأهلي بقدرات رمضان صبحي لاعب الفريق وأدائه الرجولي فى التدريبات و المباريات خلال الفترة الماضية.

وظهر رمضان صبحي بمستوي جيد خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي و نجح فى قيادة الفريق للفوز في أكثر من مباراة كان آخرها إحرازه هدف الفوز أمام سموحه فى لقاء الجولة الاولي للدورى الممتاز والذى أقيم الثلاثاء الماضى.

وحرص السويسري فايلر خلال الفترة الأخيرة على توجيه رمضان صبحي فى المران أكثر من مرة من أجل تطوير أداءه خاصة أنه يتمتع بقدرات رائعة.

وقرر السويسر فايلر ضم 21 لاعبا لقائمة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت، لدخول معسكر بالإسكندرية وجاءت القائمة على النحو التالي:-

Advertisements

حراس المرمى : شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، وإليو ديانج.

خط الهجوم : صلاح محسن ووليد أزارو