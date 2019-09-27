شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضد أندية ليبيا.. التاريخ يقف بجانب الدراويش قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة تنتظرها جماهير الكرة المصرية والليبية ستجمع الإسماعيلى مع منافسه أهلي بنغازي الليبى اليوم الجمعة ، ضمن منافسات إياب دور الـ32 للبطولة العربية “كأس محمد السادس” للأندية الأبطال.

وكان الإسماعيلى قد فاز فى لقاء الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين على ملعبه وسط حضور يزيد عن 10 آلاف مشجع.

ويرجح التاريخ كفة الدراويش أمام الأندية الليبية سواء في مواجهات ودية أو رسمية والتى لم تحقق الفوز سوى فى عدد قليل من الفرق الليبية أبرزها المحلة والأهلى طرابلس عبر تاريخ المواجهات التي بدأت منتصف الستينيات.

المباريات الرسمية

دوري أبطال أفريقيا 1969 :الإسماعيلي يتغلب على التحدي 5/ 0 في مباراة الذهاب قبل أن يكرر فوزه بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بدور الـ16.

دوري أبطال أفريقيا 1972 :الإسماعيلي يخسر أمام الأهلي طرابلس 1/0 قبل أن يفوز في الإياب بنتيجة 2 /1 بدور الـ16. واحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء وفاز الأهلي طرابلس 4 /3.

دوري أبطال أفريقيا 1973 : الإسماعيلي يفوز 4 /1 على الأهلي بنغازي في لقاء الذهاب ثم يكرر الفوز 1 /0 في الإياب بدور الـ16.

كأس الاتحاد الأفريقي للأندية 2000 : الإسماعيلي يتفوق بنتيجة 5/ 1 على المحلة في لقاء الذهاب قبل أن يخسر في لقاء الإياب 3/2 بدور الـ32 من البطولة.

أبطال الكئوس 1997 : الإسماعيلي يهزم الأهلي بنغازي 3 /0 ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

Advertisements

المباريات الودية

الإسماعيلي يكتسح طرابلس 6 /0 في لقاء ودي أقيم في ليبيا بتاريخ 17 سبتمبر 1966.

الإسماعيلي يتعادل مع الاتحاد 1/1 في ثاني مواجهاته بليبيا بتاريخ 19 سبتمبر 1966.

الدراويش يفوز 6 /0 على درنة في ثالث مبارياته بتاريخ 22 سبتمبر1966.

الإسماعيلي يهزم اتحاد درنة الشرقية في المواجهة الودية الأخير في تلك الفترة بنتيجة 3/ 1 بتاريخ 24 سبتمبر 1966.

دورة الصداقة العربية بالإسماعيلية 1989

الإسماعيلى يهزم الصقور 2/ 0كأس اتحاد شمال أفريقيا في المغرب 2015الإسماعيلي يفوز على الهلال برباعية نظيفة

وأخيرا فيما يتعلق بجولات المجهود الحربي في الفترة بين مارس 1968 ومايو 1970 ، فاز الإسماعيلي 8/ 0 على منتخب بنغازي ثم تعادل 2/2 مع الهلال قبل أن يخسر بهدف نظيف أمام منتخب مدينة درنة وأمام الأهلي بنتيجة 2/1.

تفوق الإسماعيلي على كل من الأهلي بنغازي بنتيجة 2/ 0 ثم التحدي بنتيجة 4/ 1 والأهلي بنتيجة 3/ 1 واتحاد درنة 6/ 0 قبل أن يتعادل 1/1 مع الاتحاد.