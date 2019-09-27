شكرا لقرائتكم خبر عن 70 لاعبة فى التجمع الاول لمنتخب الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم مساء أمس الخميس، اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر للكرة النسائية تحت قيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية.

شهد أمس الخميس حضور 60 لاعبه و 10 حارسات من أندية الطيران و الإعلاميين والمعادي واليخت ومركز شباب الأميرية ووادي دجلة و٦ أكتوبر والمصري القاهرى والمؤسسة العمالية ومركز شباب بشتيل والترام ونجوم الحضرة والمريخ البورسعيدي ومركز شباب البرجاية من المنيا.

قام الجهاز الفني المعاون لعبد اللطيف والذي يضم أحمد كمال مدير المنتخب و مصطفي منير مدرب عام ومحمد محسن مدرب وفايزة حيدر مدربه وباسم خيرت مدرب حراس المرمى بتقسيم اللاعبات لفرق و إقامة مباريات للوقوف علي مستواهن بشكل جيد ،وتم تقسيمهن علي مجموعتين لمواصلة التصفيات اليوم الجمعة علي فترتين صباحا ومساءا لإعطاء فرصة أكبر لاختيار العناصر المميزة ، ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2020 تحت 20 سنة.

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أكد حسين عبد اللطيف أن هناك مستويات جيده ظهرت خلال اليوم الأول وانه سيتم تطوير مستواهن الفني من خلال وضع خطة طويلة المدي ليكونوا نواة للمنتخب الأول في المستقبل.

أشار حسين عبد اللطيف أنه يسعى أيضا للوقوف علي أفضل العناصر للوصول لقوام اساسي للمنتخب لإعدادهن لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم في شهر يناير القادم من خلال وضع خط إعداد قوية تتضمن اكثر من مباراة ودية مع أندية محلية ومنتخبات عربية وافريقية بالإضافة لخوض بطولة شمال افريقيا الودية بتونس في شهر ديسمبر القادم.

أضاف عبد اللطيف أن المهمة صعبة خاصة وأن نشاط المنتخب متوقف منذ سنوات وان الوقت ضيق ولكنها مهمة ليست مستحيلة مشددا علي أنه سينتهي بشكل قوي مع الجهاز الفني ودعم سحر عبد الحق واتحاد الكرة للوصول للهدف المرجوا ببناء منتخب وطني قوي للكرة النسائية .