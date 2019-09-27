شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن شطب 16 عضوا بسبب انتمائهم للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، شطب عضوية 16 من أعضاء الجمعية العمومية، بعد أن كشفوا انتمائهم للمنافس التقليدى النادي "الأهلى". تحدث مرتضى منصور فى الاذاعة الداخلية للنادى، مؤكدًا أن هناك 16 عضو بالقلعة البيضاء كشفوا انتمائهم للأهلى خلال مباراة السوبر المحلى التى جمعتهم بالأهلي يوم 20 سبتمبر الماضى وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 2 . Advertisements أضاف مرتضى منصور قائلاً: "الزمالك مخصص لأعضاؤه الزملكاوية فقط، وأى عضو بالنادى ينتمى للأهلى ستتم شطب عضويته فورًا لنبذ العنف والتعصب بين الجماهير داخل النادى". يستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور 5 ألاف مشجع، حيث تم تعديل موعد المباراة التى كان من المقرر إقامتها يوم السبت على استاد بتروسبورت بدون حضور جماهيرى، وهو ما رفضه مسئولى القلعة البيضاء، ليتم تعديل الموعد بالاتفاق مع النادى السنغالى.

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