النشرة الرياضية.. قائمة الأهلي.. وعودة مؤمن زكريا.. وأزمة مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 26 سبتمبر.

التعديل الأول.. المسابقات تعلن موعدًا جديدًا لمباراة الحدود ودجلة

قررت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي، تعديل موعد مباراة حرس الحدود ووادي دجلة والمقرر لها اليوم الخميس على ملعب "المكس" ضمن المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

كاف يعلن تغيير موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي ستقام في مصر بين 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

تقارير تكشف موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يواصل الغياب مع برشلونة حتى مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

"سرقة رونالدو وصلاح" يتصدر الصحف الإيطالية

اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الخميس، بما حدث مع كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح ضمن جوائز "ذا بيست" والتي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حفل فاخر أُقيم على مسرح لا سكالا بمدينة ميلانو الإيطالية مساء الاثنين الماضي .

الأهلي يتوجه إلى الاسكندرية الجمعة استعدادًا لبطل غينيا الاستوائية

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، التوجه إلى الاسكندرية غدًا الجمعة من أجل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لملاقاة بطل غينيا الاستوائية كانو سبورت.

رسمياً|التشكيل الكامل لجهاز منتخب مصر.. الأهلي 4-2 الزمالك وتونسي

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الجهاز الفني للفراعنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، في حضور أعضاء اللجنة المؤقتة.

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مؤمن زكريا يعود لمصر (صورة)

عاد مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، إلى القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا عقب إصابته بتلف في الخلايا العصبية.

مصدر لمصراوي: بطل السنغال يرفض مواجهة الزمالك ببرج العرب

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن مسئولي نادي جينيرسيون فوت السنغالي تمسكوا بإقامة مباراتهم أمام الزمالك على ملعب "بتروسبورت".

شرويدة يتألق في تعادل مثير للحرس أمام دجلة بالدوري

رفض فريق حرس الحدود الاستسلام أمام وادي دجلة في أول مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

الاتحاد يتأهل لدور الـ16 بكأس محمد السادس بتجاوز العربي الكويتي

كرر الاتحاد السكندري فوزه على العربي الكويتي في إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد الفوز بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

فايلر يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام كانو سبورت وعودة أزارو

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، والمقررة في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد التركي يصدر عقوبة بالإيقاف والغرامة ضد النني

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، العقوبة الموقعة على محمد النني متوسط ميدان بيشكتاش وذلك بعدما تعرض للطرد في أول ظهور رسمي مع الفريق أمام غازي عنتاب.

بعشرة لاعبين.. الجيش يقتنص تعادلاً مع إنبي في الدوري

اقتنص فريق طلائع الجيش تعادلاً ثميناً مع فريق إنبي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد بتروسبورت.