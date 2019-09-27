تصريحات اليوم.. كواليس مكالمة الجنايني وصلاح.. ورسالة البدري بعد تعيينه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الرياضة ليوم الخميس 26 سبتمبر.
الجنايني يروي كواليس حديثه مع صلاح بعد أزمة تصويت The Best
روى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الملكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كواليس حديثه مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي عقب أزمة الأصوات المصرية في حفل فيفا The Best.
رئيس اتحاد الكرة: اخترنا البدري بمعايير عالمية .. وسنوفر له "لبن العصفور"
قال عمرو الجانيني رئيس اللجنة المشكلة لاتحاد الكرة إن اختيار حسام البدري لتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر جاء بناء على معايير عالمية واستطلاع رأي خبراء وعلى رأسهم جمال محمد علي عضو اللجنة.
البدري يعلق على أزمته مع متعب وتجاهل وردة وكهربا في المنتخب
قال حسام البدري المنتخب المدير الفني للمنتخب إنه يملك تاريخاً وسيرة ذاتية تمنحه أحقية فى تدريب الفراعة وطرح اسمه ليس صدفة أو مجاملة.
5 رسائل من البدري بعد تعيينه مدربًا للمنتخب
وجه حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب عدة رسائل خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام الذى عقد اليوم الخميس فى أحد فنادق القاهرة.
أول تصريحات مؤمن زكريا بعد العودة من ألمانيا
قال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي إنه أجرى أشعة وتحاليل خلال زيارته إلى ألمانيا وينتظر رد الأطباء.
بالفيديو.. أول تعليق من ميدو على أزمة التصويت لصلاح
قال أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك وتوتنهام هوتسبر الأسبق إنه يتعجب من مواقف المصريين تجاه نجومهم خلال الاستفتاءات العالمية.
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