أهداف اليوم.. تأهل الاتحاد.. وتعادلان بالدوري.. وهزيمة ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأهداف اليوم الخميس 26 سبتمبر. وشهد اليوم مباراتين بالدوري (حرس الحدود 2 - 2 دجلة)، و(إنبي 1 - 1 طلائع الجيش)، وتأهل الاتحاد السكندري لدور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس (2-0) على حساب العربي الكويتي. كما خسر ميلان أمام تورينو (2-1).

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