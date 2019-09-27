الزمالك يشطب ١٦ عضوا من نادي الزمالك بسبب الأهلي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء وأكد لهم أنه قام بشطب ١٦ عضوية من أعضاء الجمعية العمومية بسبب إعلان أهلاويتهم داخل النادي أثناء مباراة السوبر المصري. وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن نادي الزمالك للأعضاء الزملكاوية فقط وأي عضو بالنادي ينتمي للأهلي سيلغي عضويته فورا لنبذ العنف بين الجماهير داخل النادي. جدير بالذكر أن الأهلي توج بالسوبر على حساب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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