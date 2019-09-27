موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضيفاً علي نظيره الأهلي الليبي بتونس في إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ".

ويتطلع الصربي ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي علي الخروج من المباراة بالفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد لاقتناص بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

ويخوض أهلي بنغازي مهمة صعبة ويسعى للعودة بقوة وتعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2، ويحتاج للفوز بهدفين دون رد على الأقل لضمان التأهل للمرحلة المقبلة.

موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي

تنطلق مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ،

والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية

والساعة السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي

تذاع مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي

التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد لاقتناص بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.ويخوض أهلي بنغازي مهمة صعبة ويسعى للعودة بقوة وتعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 4-2، ويحتاج للفوز بهدفين دون رد على الأقل لضمان التأهل للمرحلة المقبلة.موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبيتنطلق مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ،والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي الليبيتذاع مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 1، الناقل الحصري للبطولة العربية للأندية.

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