السلحدار يجتمع بلاعبي الإسماعيلي عقب المران الختامي



عقد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى جلسة مع اللاعبين عقب المران الختامى وتقدم خلالها بالعديد من النصائح لهم ،قبل مواجهة أهلى بنى غازى الليبى اليوم الجمعة ، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية البطولات. دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية البطولات. وتمثلت نصائح السلحدار فى ضرورة الالتزام بالهدوء وتجنب الاحتفاظ الزائد بالكرة وهو ما يمنح المنافس فرصة أكبر للحصول عليها. أكبر للحصول عليها. ثانى النصائح كانت حول أهمية الضغط المبكر على المنافس لتجنب حصوله على أية فرص خطيرة تسهم فى عودته للمباراة. آخر النصائح شملت بضرورة ترابط الخطوط والتمرير السليم من أجل نقل الضغط على المنافس ونيل تأشيرة الصعود لدور الــ16 بالبطولة.

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