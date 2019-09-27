بتروجت في معسكر مغلق استعدادا لدوري لمظاليم

دخل فريق بتروجت معسكراً مغلقًا استعدادا لانطلاق دوري القسم الثاني والمقرر له يوم 7 أكتوبرالمقبل.
ويضم المعسكر 27 لاعبا بعد انتهاء فترة المباريات
يذكر أن بتروجت هبط لدوري القسم الثاني مع الداخلية والنجوم.
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