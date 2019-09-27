بتروجت في معسكر مغلق استعدادا لدوري لمظاليم

دخل فريق بتروجت معسكراً مغلقًا استعدادا لانطلاق دوري القسم الثاني والمقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل. المقبل. ويضم المعسكر 27 لاعبا بعد انتهاء فترة المباريات Advertisements الودية التي لعبها الفريق طوال الماضية وكان آخرها كهرباء الإسماعيلية. الودية التي لعبها الفريق طوال الماضية وكان آخرها كهرباء الإسماعيلية. يذكر أن بتروجت هبط لدوري القسم الثاني مع الداخلية والنجوم.

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