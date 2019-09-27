انبي يهزم سموحة بالخمسة فى دوري الجمهورية

واصلت فرق انبي انتصاراتها بدوري الجمهورية للفرق المختلفة حيث حقق فريق 2003 الفوز الثاني له على التوالي في الجولة الثاني للدوري بتغلبه على الإسماعيلي بهدف نظيف بملعب انبي بالكيلو 17. بتغلبه على الإسماعيلي بهدف نظيف بملعب انبي بالكيلو 17. وكان نفس الفريق قد فاز على اسوان بملعب الأخير بالجولة الاولى بأربعة أهداف نظيفة. بملعب الأخير بالجولة الاولى بأربعة أهداف نظيفة. Advertisements وفاز فريق 2004 على سموحة 5-2 في الجولة الثانية وكان الفريق " باي" في الجولة الأولى. وتعادل فريق 99 بملعبه مع الإسماعيلي سلبيا في الجولة الثانية.

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