انبي يهزم سموحة بالخمسة فى دوري الجمهورية

واصلت فرق انبي انتصاراتها بدوري الجمهورية للفرق المختلفة حيث حقق فريق 2003 الفوز الثاني له على التوالي في الجولة الثاني للدوريبتغلبه على الإسماعيلي بهدف نظيف بملعب انبي بالكيلو 17.
وكان نفس الفريق قد فاز على اسوانبملعب الأخير بالجولة الاولى بأربعة أهداف نظيفة.
وفاز فريق 2004 على سموحة 5-2 في الجولة الثانية وكان الفريق " باي" في الجولة الأولى.
وتعادل فريق 99 بملعبه مع الإسماعيلي سلبيا في الجولة الثانية.
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