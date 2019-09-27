استمرار إيقاف رفع الأثقال المصرى عقب إلغاء اجتماع الاتحاد الدولي

ألغى المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، اجتماعه المقرر له اليوم الخميس، لرفع الحظر عن الاتحاد المصري بسبب ان اللجنة المستقلة قد أصدرت قرارًا الأسبوع الماضي قبل انطلاق بطولة العالم بإيقاف مصر وتغريمها 250 ألف دولار بسبب حالات المنشطات السبع التي تم الكشف عنها خلال بطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر عام 2016.



ويرجع سبب إلغاء الاجتماع لعدم حضور تاماش ايان رئيس الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، و11 عضوًا آخر من أصل 20 عضوًا.



وكان رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال تاماش ايان، قد أعطى وعدًا

لمحمود محجوب، رئيس الاتحاد المصري، ونائب رئيس الاتحاد الدولى، برفع الإيقاف عن مصر والاكتفاء بالغرامة، بعد إجراء مشاورات بينهم وتدخل العديد من الأطراف في محاولة لرفع الإيقاف الذي صدر الأسبوع الماضي من اللجنة المستقلة التي شكلها الاتحاد الدولي عام ٢٠١٨.



قال محمد إيهاب، صاحب برونزية أوليمبياد ريو 2016، «البعض يردد أن سبب الإلغاء هو تمسك بعض الدول الغير متضررة بالقرارات الصادرة من اللجنة المستقلة بمطالبهم بإيقاف مصر والبعض يرى

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أنها مناورة سياسية للإطاحة بمصر من التأهيل للأوليمبياد لخلق فرص لدول بعينها فى دورة الألعاب الأوليمبية، والبعض يرى أنها كانت وعود كاذبة ومراوغة لعدم اللحاق بالتقديم فى المحكمة الرياضية الدولية لضيق الوقت.



وأضاف إيهاب: «مهما كان السبب ولذا يجب الآتى:

تقديم مذكرة شاملة بالملابسات ونتائج التحقيقات التى تمت عن طريق وزارة الشباب والرياضة للمحكمة الرياضية الدولية والمطالبة بالطعن على القرارات التى تعارض القوانين الدولية عن طريق اللجنة الأوليمبية المصرية، ثانيًا تنظيم وترتيب الوقت لحجز جلسة فى المحكمة الدولية بأقصى سرعة ممكنة وعدم التنازل عن حق رفع الأثقال المصرية فى تواجدها بالأوليمبياد.



وتعد رفع الأثقال من أكثر الرياضات المصرية التي تملك فرصًا في الحصول على ميداليات أوليمبية بطوكيو 2020.