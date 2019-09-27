الاتحاد السكندري بطلاً للبطولة الدولية لكرة السلة

توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري اليوم ببطولة مصر الدولية الودية بعد فوزه على الحكمة اللبنانى بنتيجة ٩٣/٥٦ مساء اليوم الخميس في صالة

٦ أكتوبر.بينما جاء الجزيرة المصري ثانيا بعد فوزه على هوبس اللبنانى بنتيجة ٩٢/٧٤.وحل نادي الحكمة اللبنانى ثالثا ثم هوبس اللبنانى رابعا وحصل فريق المصرية للاتصالات على المركز الأخير.وتوج المحترف الأمريكي ولاعب هوبس اللبنانى كورتى فيليكس على جائزة أفضل لاعب.فيما نال الأمريكي مايك ديكسون محترف نادي الاتحاد السكندرى على كأس هداف البطولة.