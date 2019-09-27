الاتحاد التركي يعلن عقوبة محمد النني

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، العقوبة الموقعة على الدولي المصري محمد النني لاعب بيشكتاش، بعدما تعرض للطرد في أول ظهور رسمي مع الفريق أمام غازي عنتاب.
وكتب موقع الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الخميس، أن محمدالنني تعرض لغرامة بقيمة 13 ألف ليرة تركية (37 ألف جنيه) بالإضافة إلى الإيقاف 3 مباريات.
وغاب النني عن مباراة بيشكتاش الماضية أمام باشاك شهير، التي أقيمتفي الجولة الماضية من الدوري، وسيستمر غيابه وفقًا لهذه العقوبة أمام طرابزون سبور في 29 من الشهر الجاري، وألانيا سبور في 6 أكتوبر.
وانضم محمد النني إلى بيشكتاش لمدة عام على سبيل الإعارة بنية الشراء في الصيف المقبل في حالة موافقة الفريق التركي على القيمة المالية.
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