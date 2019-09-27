مراقب مباراة الأهلي الليبي يجتمع ببعثة الإسماعيلي

تابع الجزائرى نصر الدين البغدادى مراقب مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى مران الفريق الأول الذى اقيم مساء اليوم الخميس على الملعب الاوليمبى مصطفى بن جناتبالمنستير في تونس.
وقام المراقب بعقد جلسة مع المستشار محمد الكلية رئيس البعثة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقداتلإبلاغهم بمجموعة من الشروط المقرر تنفيذها فى اللقاء الذى سيشهد حضور ما يقرب من ألفى مشجع.
واختتم الفريق تحضيراته للقاء الذى سينطلق فى الخامسة من مساء غدا الجمعة لحساب جولة الإياب من دور الــ32 بالبطولة.
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