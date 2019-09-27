ريال سوسيداد يصعد لوصافة "الليجا" بثلاثية في شباك ألافيس

صعد فريق ريال سوسيداد، الخميس، إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



وتغلب ريال سوسيداد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.



بذلك، ارتفع رصيد ريال سوسيداد إلى 13 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو الافيس عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.



بادر سوسيداد بتسجيل هدف في الدقيقة 19 عبر ميكيل اويارزابال، وأضاف البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 32.



ومع حلول الدقيقة 41 أحرز اويارزابال الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء.



وشهدت الدقيقة 85 طرد مانويل جارسيا ليلعب ديبورتيفو ألافيس الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة.