رياضة | الجنايني يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن أول مطالب البدري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايني يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن أول مطالب البدري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن أول طلب للبدري بعد التعاقد معه كمدرب.

وقال الجنايني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :" قام حسام البدري بطلب أن يزور كابتن حسن شحاتة قبل أى شئ الذى أؤكد انه ليس في قائمة المرشحين، كابتن حسن شحاتة صاحب تاريخ عظبم".

وقال الجنايني :" تمنى التوفيق للجهاز الفنى الجديد، بتشرف بالوجود وسط مجموعة تدير المنظومة مجموعة تعمل على مدار ال 24 ساعة وتم تشكيل كل لجان الاتحاد وكان لدينا تحديات مثل عودة الجمهور وبالفعل قدرنا فى نهائي الكاس أن يكون بجمهور وكان التنظيم ممتاز".