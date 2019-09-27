رياضة | نجم جديد في الأهلي يتعرض للإصابة

وغاب عمار حمدي؛ عن تدريبات فريقه بعد خضوعه لعمل أشعة على الظهر؛ بعد شعوره ببعض الألام خلال الفترة الماضية.

وغاب حمدي؛ على مدار الأيام الماضية عن التدريبات؛ بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني والطبي؛ على أن يتم عرض الإشاعات على دكتور خالد محمود طبيب الفريق؛ خلال الساعات المقبلة.

على جانب أخر قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ صرف جزء من رواتب ونسب مشاركة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بالموسم الماضي.

ويأتي قرار مجلس الإدارة؛ عقب صرف مكافأت بطولة السوبر المصري؛ بالإضافة لتحفيز اللاعبين قبل الدخول في غمار دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ توج بمسابقة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك؛ بثلاثية مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت الجمعة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

واستهل المارد الأحمر؛ بطولة الدوري العام بالفوز على سموحة؛ بهدفدون رد بالجولة الأولى بمنافسات الدوري الممتاز.

وكشف كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها بعد غدا السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



في حراسة المرمى : شريف إكرامي، علي لطفى، ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد، أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي، وأحمد الشيخ ، واليو ديانج.

خط الهجوم : صلاح محسن ووليد أزارو.

واستقر فايلر على استبعاد علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو لأسباب فنية كما تم استبعاد الثنائي المصاب مروان محسن ومحمود متولي.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون المستبعدون من القائمة تدريبات صباحية.

