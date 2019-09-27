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لماذا علم ليفاندوفسكي بصفقة كوتينيو قبل إعلانها؟

كشفت صحيفة "بيلد شبورت" الألمانية أن مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي كان أول من أبلغتهم إدارة البافاري بانتقال البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي بات يثير قدومه حماسة اللاعب البولندي للاستمرار مع البافاري.

يبدو أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي كان أول لاعبي نادي بايرن ميونيخ الألماني الذين أُخبروا بانتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى كتيبة المدرب نيكو كوفاتش. وأفادت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن إدارة النادي الألماني أبلغت ليفاندوفسكي بالأمر قبل يومين من إغلاق صفقة إعارة اللاعب البرازيلي من برشلونة، وإعلانها رسميا.

وكان الدولي البولندي الذي تألق منذ بداية الموسم الحالي (أحد عشر هدفاً في ثماني مباريات)، قد طالب إدارة النادي علناً وفي أكثر من مناسبة بتعزيز خطوط الفريق بصفقات انتقال جديدة. إذ سبق له أن قال في مقابلة صحفية على هامش جولة النادي في الولايات المتحدة في تموز/ يوليو الماضي: "آمل أن تعزز إدارة النادي صفوف الفريق، لكن ليس بلاعبين جدد فقط، بل وبلاعبين من قمة كرة القدم. هذه هي رغبة لاعبي بايرن وأتمنى أن تتحقق في الأيام المقبلة".

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خلال مباراة بايرن الأخيرة مع فريق نادي كولونيا التي انتهت بفوز البايرن برباعية نظيفة، اتضح جلياً أن ليفاندوفسكي يجيد التفاهم مع نجم بايرن ميونيخ الجديد، حيث منح الفرصة لزميله البرازيلي الجديد كوتينيو لتسديد ضربة جزاء، وبالتالي ساعد كوتينيو في تسجيل أول أهدافه بقميص بايرن ميونيخ.

عن هذا يقول ليفاندوفسكي: "كنت سعيداً لأنه سجل أول أهدافه ودخل قائمة الهدافين في البوندسليغا لأول مرة. الآن بات كوتينيو ينتمي حقاً إلى بايرن ميونيخ"، فيما تحدث كوتينيو نفسه بعد ذلك عن التفاتة كبيرة من قبل اللاعب البولندي البالغ 31 عاماً.

ويبدو أن التعاقد مع البرازيلي أثار حماس ليفاندوفسكي للاستمرار في اللعب لصالح صاحب الرقم القياسي في الحصول على لقب البوندسليغا، فمدد عقده مع النادي نهاية آب/ أغسطس الماضي حتى 2023. وقال المهاجم الذي لوح خلال السنوات القليلة الماضية بالرحيل عن النادي البافاري: "أنا متأكد من أن بايرن ميونيخ هو مكاني الصحيح تماماً".