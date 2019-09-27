انت الان تتابع راموس متحدثاً عن عقده مع الريال: خمس دقائق تكفي! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

راموس متحدثاً عن عقده مع الريال: خمس دقائق تكفي!

أكد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس رغبته في البقاء في صفوف النادي الملكي، ملمحاً إلى أن الكرة الآن في ملعب إدارة النادي للمضي قدماً بهذا الشأن وأنه سيوقعه "في غضون خمس دقائق" ليكمل مسيرته التي بدأت مع النادي قبل 14 عاماً.

ألمح قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس إلى أن تمديد عقده مع النادي الملكي يتوقف على ريال مدريد، مؤكداً رغبته في البقاء ضمن صفوف كتيبة المدرب زين الدين زيدان. وأوضح قائد المنتخب الإسباني في مقابلة صحفية مع إذاعة Inda Cero الإسبانية بالقول: "لدي عقد مع الريال ما يزال سارياً حتى عام ونصف العام. إذا ما رغب المسؤولون في النادي بتمديده، فسأوقع بكل تأكيد في غضون خمس دقائق".

وينتهي عقد المدافع الإسباني راموس البالغ 33 عاماً الحالي مع ريال مدريد حتى تعام 2021، وتناقلت وسائل الإعلام مؤخراً أن المفاوضات بشأن تمديده حتى عام 2022 قد بدأت بالفعل. واختتم في حديثه حول قضية تجديد عقده : "لا أرى نفسي خارج ريال مدريد".

Advertisements

وكان سيرجيو راموس قد انتقل إلى النادي الملكي في عام 2005 قادماً من إشبيلية. ومنذ وصوله لعب المدافع الأوسط أكثر من 600 مباراة بقميص النادي واحتفل معه بأكثر من 20 لقباً. لكن على الرغم من ذلك كانت هناك شائعات في الصيف الماضي على أن راموس طلب تصريحاً للانتقال إلى الصين بعد الموسم الكارثي للنادي الملكي بقيادة زين الدين زيدان.

كما تحدث نجم نادي ريال مدريد على هامش مشاركته في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واختياره ضمن تشكيلة العالم قائلاً: "هذه الجائزة ما هي إلا نتاج للعمل الذي نقوم به يومياً (...). نجاح الفريق هو النجاح الحقيقي بالنسبة لي". وأضاف بالقول: "بالرغم من الموسم السيء للفريق فقد هيمن لاعبو ريال مدريد في تشكيلة العام، وهو إشارة جيدة".

يُذكر أنه على الرغم من عدم فوز النادي الملكي بأي لقب كبير في الموسم الماضي، إلا أن لاعبيه فرضوا هيمنتهم على التشكيلة المثالية لعام 2019 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم "فيفا" وللاعبين المحترفين "فيفبرو".