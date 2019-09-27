سييرا يبدأ أول اختبارات أنمار “الثلاثة “بالشباب

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع :

يعيش المدرب التشيلي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خوسيه لويس سييرا اختباراً صعباً بداية من لقاء الشباب اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة (5) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويعتبر لقاء الشباب ونظيره الاتحاد هو اللقاء الأول في اختبار سييرا قبل أن يتم إلغاء عقده أو قرار استمراره حسب ما صرح به رئيس النادي في لقاء فضائي بأنه تم إعطاء المدرب فرصة (3) لقاءات قادمة لتحسين وضع الفريق فنياً والعودة لطريق الانتصارات.

وبالتالي فإن المدرب الاتحادي سيكون تحت ضغط كبير لإعادة هيبة الفريق خصوصاً في ظل خسارته لآخر مباراتين في الدوري أمام ضمك بنتيجة (2-1) وأمام الهلال (3-1).

الجدير ذكره أن سييرا بات لا يحظى بدعم جماهيري خصوصاً في ظل تخبطاته الفنية الأخيرة والتي أظهرت الفريق بشكل مغاير لما تتوقعه جماهير العميد بعد خسارته من الهلال آسيويا وتوديعه البطولة من دورها الربع نهائي وكذلك خسارته في آخر مباراتين في الدوري وغياب المستوى الفني المقرون بالنتائج حيث يحتل الفريق المركز (14) في سلم الترتيب برصيد (3) نقاط فقط.