الامارات | وحيد إسماعيل.. أول مشاركة

شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد إسماعيل.. أول مشاركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر أمس لاعب عجمان وحيد إسماعيل للمرة الأولى بقميص البرتقالي في لقاء النصر، منذ انتقاله من الوصل. وكان وحيد إسماعيل قد خضع الفترة الماضية لبرنامج تأهيل خاص لتحضيره للمشاركة مع البرتقالي في المسابقات المختلفة هذا الموسم. وتزامنت عودته مع فوز عجمان على النصر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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