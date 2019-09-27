الامارات | سيف محمد: أتمنى أن أعمّر طويلاً في الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف محمد: أتمنى أن أعمّر طويلاً في الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب خورفكان، سيف محمد (36 عاماً) إنه يتمنى أن يعمر طويلاً في الملاعب، مشيراً إلى أن الاستمرار في ممارسة كرة القدم لا يجب أن يرتبط بعامل السن. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «عمر اللاعب في الملاعب بقدرته على العطاء وليس العمر». وتابع: «رغم تقدمي في العمر، مازلت قادراً على العطاء، وأحرص دائماً على الالتزام خارج الملعب، والاستفادة من خبرتي بتوزيع جهدي داخل الملعب، ما يجعلني قادراً على الاستمرارية».

وأكد لاعب الشارقة السابق: «هناك لاعبون تجاوزوا الـ35 عاماً، مثل لاعب الوحدة إسماعيل مطر، ووليد عباس من شباب الأهلي، لكنهما لايزالان قادرين على العطاء، وهما مثالان في الالتزام داخل الملعب وخارجه».

وأضاف سيف محمد «أنا في غاية السعادة بالانضمام إلى خورفكان، وأتمنى أن أقدم له كل ما عندي، خصوصاً أنه يضم في صفوفه نخبة مميزة من اللاعبين الشباب». وقال سيف إن فريقه الجديد يتميز بالتكاتف وروح العائلة الواحدة، وإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي في مبارياته المقبلة بالدوري.

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- سيف محمد يواصل

حضوره في الملاعب

رغم بلوغ الـ36 عاماً.