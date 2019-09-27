الامارات | رماة المنتخب في تحدي «التراب الآسيوي» بكازاخستان

شكرا لقرائتكم خبر عن رماة المنتخب في تحدي «التراب الآسيوي» بكازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل اليوم منتخب الرماية في أجواء البطولة الآسيوية بكازاخستان، حيث يخوضون منافسات اليوم الأول لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، والتي تقام في مدينة ألماتي.

ورغم مشاركة رماة 26 دولة وخاصة رماة الصين وكوريا والكويت وكازاخستان واليابان ولبنان وإيران فإن حظوظ رماة المنتخب كبيرة سواء في الفرق أو الفردي.

يذكر أن المنتخب سبق له الفوز على ميدان الرماية نفسه بذهبية الفردي والفرق في 2013. وتعتبر البطولة مهمة بالنسبة للمشاركة قبل خوض المنافسات الحاسمة نوفمبر المقبل على بطاقات التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. وعقد الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً مشتركاً، وتمحور الحديث عن أهمية البطولة، وقام الاتحاد الدولي للرماية بتسمية حكمنا الدولي حسن بن هدية الشحي مندوباً فنيا للبطولة، أي المسؤول الاول عن الجانب الفني، وذلك بعد أن أثبت كفاءته وكان محل احترام وتقدير المشاركين من رماة ومدربين، كما تشارك في البطولة الحكم الدولي رجا خالد عمار، وقد شاركت بالفعل في إدارة نهائي السيدات وكانت محل إعجاب الجميع.