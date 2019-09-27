الامارات | أسطورة الملاكمة العالمي باكياو يشارك في بطولة سلة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الملاكمة العالمي باكياو يشارك في بطولة سلة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النجم العالمي وأسطورة الملاكمة، الفلبيني ماني باكياو، عن مشاركته مع فريقه الخاص في بطولة «ماهارليكا فليبيناس لكرة سلة»، التي ينظمها الملاكم العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجمع حمدان الرياضي اليوم وغداً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والملاكم الأسطوري السيناتور ماني باكياو، ودونستان روزاريو رئيس الشركة المنظمة للحدث، وكذلك مساعد أمين عام مجلس دبي، ناصر أمان آل رحمة.

ووقع باكياو على كرة البطولة وقدمها هدية إلى مجلس دبي، فيما قدم حارب درع المجلس التذكارية إلى النجم العالمي، كما اصطحب حارب باكياو في جولة بأروقة المجلس.

وقال حارب في تصريحات صحافية: «نرحب بالضيف المميز النجم العالمي وأسطورة الملاكمة ماني باكياو الذي يزورنا للمرة الثانية، لكن هذه المرة يشرفنا كلاعب كرة سلة وليس ملاكماً، لينظم هذه البطولة التي تجمع نجوم الدوري الفلبيني لكرة السلة، وتعد هذه البطولة إضافة مهمة لقطاع السياحة الرياضية في دبي».

وأضاف: «تنظيم البطولة في مجمع حمدان الرياضي سيزيد من روعة المنافسات وسيلهم المتنافسين لتقديم أفضل ما لديهم، كون المجمع من بين أجمل المنشآت الرياضية في العالم، ويتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بمتابعة المنافسات من خلال التصميم المميز للقاعة وأيضاً من خلال الشاشات الحديثة فائقة الجودة، كما يزيد من استمتاع الرياضيين المشاركين أنفسهم وهم يتنافسون في صالة رياضية جميلة التصميم وتعد أيقونة المنشآت الرياضية في دبي، وهو شعور سبق للعديد من الرياضيين أن عاشوه سواء في بطولات عالمية للسباحة أو التنس أو المبارزة أو الكرة الطائرة والريشة الطائرة، والعديد من البطولات التي تم تنظيمها في هذا المجمع، كما أننا ندعم كل الجهود لنشر هذه الرياضة وتوفير سبل النجاح لبطولاتها بالتعاون مع شركائنا من جميع القطاعات».

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وأعرب الملاكم الحاصل على 10 ألقاب عالمية، والملقب بـ«ملاكم القرن» ومؤسس هذه البطولة عن سعادته بزيارة المجلس، وتنظيمه البطولة في دبي. وشكر المجلس على الدعم لتنظيم هذا الحدث، وقال: نسعى إلى إمتاع جمهورنا بهذه البطولة وتوفير لهم فرصة للاستراحة في إجازة نهاية الأسبوع من ضغوط العمل، وهذه هي طريقتنا في رد الجميل إلى الجمهور الذي يتابعنا في كل مكان بأن نرفه عنهم من خلال الرياضة التي يحبونها، لكن هذه المرة ستكون في ملعب كرة السلة وليس في حلبة الملاكمة، وحماستنا لانطلاق البطولة لا تقل عن حماسة الجمهور، ونعدهم بأن نقدم عرضاً لا ينسى.

ويشارك في البطولة ثلاثة فرق من الدوري الفلبيني هي: فريق إيموس بانديرا، وفريق دافاو أوكسيدنتال تايغرز، وفريق باتانجاس سيتي أثليتكس.

ويعد ماني باكياو البالغ من العمر 40 عاماً هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي أحرز بطولة العالم في ثماني فئات مختلفة، وأصبح أفضل ملاكم في العالم في كل الفئات مختلطة منذ يونيو 2008، كما اختير ثلاث مرات ملاكم السنة وملاكم العشرية 2000-2009، وحسب مجلة «فوربس» هو الملاكم الأكثر أجراً في العالم بدخل سنوي يبلغ 40 مليون دولار.

- باكياو (40 عاماً) حاصل على 10 ألقاب عالمية في

الملاكمة، ويشارك في بطولة السلة بفريقه الخاص.