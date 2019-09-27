الامارات | زي موحد للجمهور في استاد آل مكتوم خلال مباراة المنتخب مع إندونيسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن زي موحد للجمهور في استاد آل مكتوم خلال مباراة المنتخب مع إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد بن هزام الظاهري، عن توفير زي موحد لممثلي الجمهور في روابط مشجعي الأندية على المدرجات خلال مباراة المنتخب مع نظيره الإندونيسي، المقررة في الـ10 من الشهر المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة وضع ترتيبات مميزة جداً للجمهور خلال المباراة.

وقال محمد بن هزام خلال جلسة مشتركة، عقدها أمس بمقر الاتحاد في دبي مع رؤساء الأقسام بالصحف المحلية وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، بهدف دعم المنتخب، إن «اتحاد الكرة وفّر كل المتطلبات، بما فيها بعض الأمور الدقيقة جداً»، مشدداً على أن «المنتخب بحاجة إلى دعم الجمهور والإعلام في هذه المهمة الصعبة»، مؤكداً أهمية التواصل والتعاون بين اتحاد الكرة وجميع وسائل الإعلام، وصولاً لما يخدم مصلحة المنتخب وتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات مونديال 2022، آملاً أن تمتلئ مدرجات استاد آل مكتوم بالمشجعين للتأثير الإيجابي في نفسية اللاعبين.

وأضاف: «طلبات الجمهور التي اطلعنا عليها خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد مع بعض روابط المشجعين تعد بسيطة، وقد قمنا في اتحاد الكرة بتوفيرها والتجاوب معها، وسنقوم بتوفير زي موحد للمشجعين في المدرجات خلال المباراة».

وأضاف «نحن في اتحاد الكرة نتطلع إلى المزيد من التعاون مع وسائل الإعلام، خصوصاً في ما يتعلق بمباراة المنتخب المقبلة أمام إندونيسيا، وضرورة حشد الجمهور لدعم المنتخب حتى يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية تقوده في نهاية المطاف إلى التأهل إلى المونديال».

وتابع بن هزام «اتحاد الكرة من جانبه قام بتوفير كل المتطلبات التي تمكن المنتخب من أداء دوره، لكن يبقى العامل النفسي بالنسبة للاعبين أمراً مهماً، وهذا لن يكتمل إلا من خلال تعاون الإعلام، نظراً لأنه كلما كانت رسالة الإعلام إيجابية كان لذلك أثر نفسي إيجابي على لاعبي المنتخب، لذلك فالمهمة المرتقبة للمنتخب تتطلب منا جميعاً أن يكمل بعضنا بعضاً لدعم المنتخب».

وأشار أمين عام اتحاد الكرة إلى أنه سيكون هناك اجتماع آخر لاتحاد الكرة مع الجمهور، للاستماع إلى آرائهم، والتجاوب مع المتطلبات التي يريدون من اتحاد الكرة توفيرها لهم، بما يسهل من مهمتهم في القيام بدورهم في دعم المنتخب في المدرجات.

وطالب أمين عام اتحاد الكرة الإعلام بالنقد البنّاء، الذي يصب في مصلحة المنتخب، والكشف عن السلبيات للعمل على تلافيها، وكذلك الإشارة إلى الإيجابيات من أجل تعزيزها.

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حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة للشؤون الفنية إبراهيم النمر، إلى جانب ممثلي الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية.

وأبدى بن هزام استعداد اتحاد الكرة للتعاون التام مع الإعلام، بما يخدم المنتخب، وقال «مهمة المنتخب في هذه التصفيات المشتركة لن تكون سهلة، خصوصاً أن المنتخبات التي سيواجهها ضمن المجموعة السابعة التي تضم إندونيسيا وفيتنام وتايلاند تغيرت وتطورت فنياً».

حسن سهيل: المنتخب يعمل بروح الأسرة الواحدة

أكد عضو لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة، المشرف العام على المنتخب، الدكتور حسن سهيل، أن المنتخب الوطني يعمل بروح الأسرة الواحدة، مؤكداً تعاونهم مع وسائل الإعلام المختلفة، مشدداً على أنه ليس كل شيء يحدث داخل المنتخب يمكن أن يطلع عليه الإعلام.

وأكد مدير المنتخب، إسماعيل راشد، خلال الاجتماع، أن لاعبي المنتخب لديهم رغبة كبيرة في تغيير صورة المنتخب، مشيراً إلى أنه من مباراة إلى أخرى تتحقق الأمور التي يطلبها الشارع الرياضي واتحاد الكرة.

مطالب الجمهور انحصرت في توفير الماء وأدوات التشجيع

أكد رئيس قسم الإعلام في اتحاد الكرة، المسؤول الإعلامي للمنتخبات الوطنية، سالم النقبي، أن اتحاد الكرة كان قد عقد اجتماعاً مع ممثلي الجمهور في الأندية المحلية. وقال إن «مطالب الجمهور انحصرت في توفير الماء وأدوات التشجيع»، مشيراً إلى أنهم وجدوا تجاوباً كبيراً من الجمهور، وكذلك من أندية الجاليات العربية المقيمة على أرض الدولة، خصوصاً من الناديين المصري والسوداني، مشيراً إلى أن استاد آل مكتوم يتسع لـ15 ألف مشجع، وأنهم في اتحاد الكرة يسعون لكي يراوح عدد الحضور الجماهيري في المباراة بين 12 و13 ألف مشجع.