الامارات | سلطان بن خليفة: أحلامنا عانقت الفضاء.. وهزاع قدوة للشباب الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن خليفة: أحلامنا عانقت الفضاء.. وهزاع قدوة للشباب الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أن انطلاق أول رائد إماراتي إلى المحطة الدولية في الفضاء هو تحقيق لحلم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن يصل أبناء الإمارات إلى الفضاء وريادة هذا المجال وبقوة. وقال سموه في تصريحات صحافية: «هذا تجسيد لأحلام الإمارات التي لا حدود لها، فقد عانقت الفضاء ولا حدود للطموح». وأكد سموه أن تحقق الأحلام يأتي في ظل دعم القيادة الرشيدة.

انطلاق أول رائد فضاء إماراتي يحمل الكثير من الرسائل المهمة للعالم بأن الشاب الإماراتي لديه القدرة Advertisements والإمكانات، ويمتلك الصفات المعنوية التي تبشر بمستقبل أكثر إشراقاً وإبهاراً.

وعن البطل هزاع المنصوري، قال سموه: «هزاع هو دليل على التفوق الإماراتي والسيادة لأحلامنا في جيل يحقق لنا الأحلام ويثبت أنه لا حدود لسقف التميز». وشدد على أن انطلاق أول رائد فضاء إماراتي يجسد اليوم تحقق طموح الإمارات في ريادة قطاع الفضاء على المستوى العالمي، ويحمل الكثير من الرسائل المهمة للعالم بأن الشاب الإماراتي لديه القدرة والإمكانات، ويمتلك الصفات المعنوية التي تبشر بمستقبل أكثر إشراقاً وإبهاراً.

واعتبر أن «لحظة وصول هزاع هي استثنائية في تاريخ الدولة والمجال الفضائي الوطني، حيث ندخل معاً عصر برامج الرحلات الفضائية المأهولة». وقال: «من المؤكد أن هزاع أصبح قدوة للشباب الإماراتي وملهماً لهم من أجل تجارب أكثر قوة وثراء في المستقبل، الطموح والإرادة تحقق دوماً أي حلم وأمنية، واليوم أحلامنا عانقت الفضاء وستتجاوزه بكل تأكيد للأفضل في المستقبل القريب».