الامارات | دفاع كلباء يترنح.. و«الملك» يعزف لحن «العلامة الكاملة»

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع كلباء يترنح.. و«الملك» يعزف لحن «العلامة الكاملة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسيد فريق الشارقة، وحامل لقب دوري الخليج العربي، مباراته أمس أمام مضيفه كلباء، بعد أن فاز عليه أداءً ونتيجة بـ3-1، ليرفع «الملك» رصيده إلى ست نقاط في المقدمة، بعد جولتين فقط من انطلاق الدوري، بينما ظل كلباء من دون رصيد.

وشكل لاعب برشلونة السابق البرازيلي هنريكي نقطة ضعف واضحة في صفوف كلباء.

بالمقابل، نجح الشارقة في فرض أسلوبه في الدفاع والهجوم، فقد أغلق مدافعو الشارقة المساحات أمام مهاجم كلباء ياسين البخيت، وكذلك المجري جوجاك. وانطلقت المباراة قوية من جانب الشارقة، وكاد ريكاردو غوميز يسجل هدفاً في أولى ثواني المباراة، لولا تسديدته التي مرت بجانب القائم.

ونجح الشارقة بتسجيل الهدف الأول عن طريق ريكاردو غوميز في الدقيقة 17، بعد هجمة قادها ايغور كورنادو من جانب الملعب، قبل أن يلعبها عرضية أمام المرمى، أكملها غوميز الخالي من المراقبة داخل المرمى من دون أي صعوبة.

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ولعبت المهارة دورها، حين تلاعب ايغور بلاعبي كلباء، ونجح في صناعة هجمات عديدة. وتدخل الحارس جمال عبدالله، وتصدى لكرة قوية سددها غوميز في الدقيقة 19، حارماً الملك فرصة تسجيل الهدف الثاني.

ونجح كلباء من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30 عن طريق التوغولي مالابا، الذي أكمل كرة ارتدت من حارس الشارقة احمد ديدا، بعد تسديدة قوية للمجري جوجاك.

وتقدم الشارقة بالهدف الثاني في الدقيقة 41، عن طريق ايغور من ضربة حرة مباشرة، احتسبت أمام منطقة الجزاء. ورغم التدخلات التكتيكية لمدرب اتحاد كلباء الإيطالي فيفياني لتحسين خط الدفاع، إلا أن الأخطاء استمرت، لتستقبل شباك كلباء الهدف الثالث الذي سجله عبدالله غانم بكرة رأسية في الدقيقة 67.

يذكر أن الشارقة كان قد فاز على خورفكان 2-صفر في الجولة الأولى، وأحرز قبل انطلاق الدوي لقب كأس السوبر، وواصل في الفترة الأخيرة نغمة الانتصارات المتتالية، بينما قدم كلباء مباراة قوية أمام العين في الجولة الأولى، وخسرها 4-3، لكنه لم يقو على مجاراة «الملك» أمس.