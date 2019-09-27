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الامارات | صورة وتعليق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعبو فريقي الوصل والعين يقفون قبل انطلاق مباراة الجولة الثانية بدوري الخليج العربي أمس، تقديراً للبطل هزاع المنصوري، الذي بات أول رائد فضاء إماراتي يصل إلى المحطة الدولية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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