مفاجأت في قائمة الأهلي استعدادا لكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 26 سبتمبر 2019

الاهلي

أعان رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي المصري قائمة الفريق الرسمية استعدادا لمواجهة نادي كانو سبورت الغيني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



استبعاد معلول وصالح جمعة من قائمة الأهلي

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت العديد من المفاجآت منها عودة وليد أزارو واستبعاد كل من على معلول وصالح جمعة وجيرالدو لأسباب فنية.

قائمة الأهلي ضد كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.

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خط الدفاع : أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، واليو ديانج.

وسط الهجوم: وليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وأحمد الشيخ.

خط الهجوم : صلاح محسن، ووليد أزارو، وجونيور أجايي.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا

وستلعب مباراة الأهلي ضد كانو سبورت يوم السبت القادم ضمن منافسات إياب الدور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.