تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو ساخر (فيديو)

الخميس 26 سبتمبر 2019 تركي آل الشيخ نشر تركى آل الشيخ مالك نادى الميريا فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وعلق تركى آل الشيخ على الفيديو قائلا " المواجهة بين مستر سعفان ومستر بيدرو .. مافضلش وقت .. اتوقعوا بسرعه ". Advertisements وتفاعل الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: بالتوفيق ياسعفان بس خلي بالك من أبوتركي . أحسن حاجة عملتها عصفحتك إنك جبت سعفان. انت برنس بس اوع تسمع كلام سعفان. يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.

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